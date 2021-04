Covid: Fedriga, 'domani a Draghi chiederemo regole certe per riaprire' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - domani, all'incontro tra Regioni e governo sul Recovery a cui prenderà parte anche il premier Mario Draghi, "parleremo anche di riaperture: chiederemo un piano di regole serie perché si possa andare verso le riaperture. L'alternativa non sono i divieti poiché, di fatto, non funzionano e rischiamo quindi di mettere a rischio anche la tenuta dei contagi". Lo dice all'Adnkronos il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in vista dell'appuntamento di domani. "Servono scelte condivise dai cittadini altrimenti la diffusione del virus rischia di peggiorare, non migliorare", mette in guardia il presidente leghista. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) -, all'incontro tra Regioni e governo sul Recovery a cui prenderà parte anche il premier Mario, "parleremo anche di riaperture:un piano diserie perché si possa andare verso le riaperture. L'alternativa non sono i divieti poiché, di fatto, non funzionano e rischiamo quindi di mettere a rischio anche la tenuta dei contagi". Lo dice all'Adnkronos il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimilianoin vista dell'appuntamento di. "Servono scelte condivise dai cittadini altrimenti la diffusione del virus rischia di peggiorare, non migliorare", mette in guardia il presidente leghista.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fedriga Covid, il governatore del Friuli Fedriga a Draghi: 'Restrizioni meno efficaci rispetto ad un anno fa. Serve decisione attuabile' Dopo la seconda Pasqua 'blindata', il Presidente friulano Fedriga, attraverso le pagine dei maggiori quotidiani nazionali, torna a chiedere una svolta nella politica Covid dell'Esecutivo Draghi: 'Le ...

Pacco sospetto a casa di Bonaccini: identificati e denunciati due uomini Infatti, oltre alla scritta 'Frode Covid', sul pacco vi era indicato 'Mittente: o.s.s., bimbi, ... queste le parole del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga (Lega ) . Si è ...

Covid: Fedriga, ‘domani a Draghi chiederemo regole certe per riaprire’ Roma, 7 apr. (Adnkronos) – Domani, all’incontro tra Regioni e governo sul Recovery a cui prenderà parte anche il premier Mario Draghi, “parleremo anche di riaperture: chiederemo un piano di regole ser ...

IL COVID CORRE SUI BUS LOCALI MA I GOVERNATORI: RIAPRIRE TUTTO Il Covid viaggia sui mezzi pubblici ... Anche perché questa volta non hanno argomenti e non possono prendersela con nessuno. Massimiliano Fedriga, presidente della regione autonoma Friuli Venezia ...

