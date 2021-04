Covid, Di Maio: riaprire in sicurezza, subito nuovo dl Sostegni (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Comprendo la sofferenza dei cittadini, le difficoltà e il desiderio di ripartire. Tutto il governo lavora e si impegna in questa direzione: rimettere in moto l'economia, salvaguardando la salute ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Comprendo la sofferenza dei cittadini, le difficoltà e il desiderio di ripartire. Tutto il governo lavora e si impegna in questa direzione: rimettere in moto l'economia, salvaguardando la salute ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Maio Covid, Di Maio: riaprire in sicurezza, subito nuovo dl Sostegni Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio."Commercianti, ristoratori, partite Iva, autonomi - aggiunge - hanno dimostrato un senso di responsabilità fuori dal comune. A loro, ...

Ultime Notizie Roma del 07 - 04 - 2021 ore 19:10 ...appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Rino emergenza covid ...anche ambulanti le persone che hanno pagato lo scotto più alto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ...

COSENZA – Un'altra giornata giornata di proteste nelle piazze di tutta Italia per ambulanti, ristoratori, commercianti e le altre categorie messe in crisi dalla serrata anti-C ...

Nicola Corda Riunito sotto la presidenza italiana, il G20 orientato per una gestione prudente della crisi. Al FMI risorse aggiuntive per 650 miliardi di dollari per i Paesi più vulnerabili. Daniele Franco: a lugli ...

