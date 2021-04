Cook, la guida autonoma elemento fondamentale per un’auto a marchio Apple (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo il valzer di indiscrezioni di inizio anno secondo le quali Apple avrebbe avviato colloqui con Hyundai e Kia per realizzare un’auto elettrica a guida autonoma, in seguito rinnegate dal Gruppo coreano, il CEO del gigante di Cupertino Tim Cook ha fatto chiarezza sul futuro di Apple nell’industria automobilistica. Anche senza rivelare i dettagli del progetto ha però confermato che l’azienda sta lavorando a “qualcosa” nel settore auto. In un recente scambio con una reporter del New York Times sul podcast Sway, Cook ha spiegato come sia ovvio che se Apple avesse intenzione di sviluppare un veicolo l’attenzione sarebbe concentrata sull’autonomia e sulle funzioni di assistenza alla guida piuttosto che sulla costruzione di un’altra ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo il valzer di indiscrezioni di inizio anno secondo le qualiavrebbe avviato colloqui con Hyundai e Kia per realizzareelettrica a, in seguito rinnegate dal Gruppo coreano, il CEO del gigante di Cupertino Timha fatto chiarezza sul futuro dinell’industria automobilistica. Anche senza rivelare i dettagli del progetto ha però confermato che l’azienda sta lavorando a “qualcosa” nel settore auto. In un recente scambio con una reporter del New York Times sul podcast Sway,ha spiegato come sia ovvio che seavesse intenzione di sviluppare un veicolo l’attenzione sarebbe concentrata sull’autonomia e sulle funzioni di assistenza allapiuttosto che sulla costruzione di un’altra ...

