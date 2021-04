Cisco Webex favorisce il benessere personale, team più performanti e una collaborazione inclusiva (Di mercoledì 7 aprile 2021) (7 aprile 2021) - Punti salienti dell'annuncio: • A partire da questa estate un numero selezionato di clienti Webex avranno accesso a dati analitici che incrementano e promuovono il benessere personale, permettono di creare una migliore collaborazione e un'esperienza di lavoro più inclusiva per tutti. • Webex People Insights permette alle persone e ai team di sfruttare al massimo le riunioni, di raggiungere la piena integrazione tra vita e lavoro e di potenziare le relazioni, così come gestire il bene più prezioso: il tempo. • Le novità si basano sulle oltre 400 funzionalità che Webex ha introdotto negli ultimi 6 mesi, e sono progettate per creare esperienze di collaborazione coinvolgenti, inclusive e affidabili. Milano, 7 aprile 2021 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) (7 aprile 2021) - Punti salienti dell'annuncio: • A partire da questa estate un numero selezionato di clientiavranno accesso a dati analitici che incrementano e promuovono il, permettono di creare una miglioree un'esperienza di lavoro piùper tutti. •People Insights permette alle persone e aidi sfruttare al massimo le riunioni, di raggiungere la piena integrazione tra vita e lavoro e di potenziare le relazioni, così come gestire il bene più prezioso: il tempo. • Le novità si basano sulle oltre 400 funzionalità cheha introdotto negli ultimi 6 mesi, e sono progettate per creare esperienze dicoinvolgenti, inclusive e affidabili. Milano, 7 aprile 2021 ...

Ultime Notizie dalla rete : Cisco Webex Passa a Tim da Vodafone, Wind e Tre: le offerte di Aprile 2021 L'ultima tariffa offre anche accesso illimitato ad app di e - learning (Skype, microsoft Teams, WeSchool, Amazon Chime, Zoom, Google Classroom, Cisco WebEx, GoToMeeting e Jrsi Meetin). TimGames si ...

Nuovo corso online per smettere di fumare: presentazione il 15 aprile Al via un nuovo ciclo di incontri in modalità on line (piattaforma Cisco Webex Meeting) per smettere di fumare, organizzato dal Servizio Dipendenze dell'Asst di Cremona. La presentazione avverrà il 15 aprile alle 12,30 sulla piattaforma a cui si potrà accedere dopo ...

Cisco Webex favorisce il benessere personale, team più performanti e una collaborazione inclusiva Milano, 7 aprile 2021 -- Per permettere alle persone di lavorare in modo più intelligente, combattere il così detto burnout e favorire esperienze di lavoro più inclusive, oggi Cisco Webex ha ...

Un corso per amministratori di condominio L’edizione del corso, che avrà inizio il prossimo 17 aprile per concludersi il 3 luglio, si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma Cisco Webex ad esclusione dell’esame finale che avrà ...

