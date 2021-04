Barbara D’Urso, Mediaset la vuole ridimensionare: “Condurrà un solo programma” (Di mercoledì 7 aprile 2021) In queste ore stanno circolando moltissime indiscrezioni inerenti Barbara D’Urso e il suo futuro a Mediaset. A seguito della chiusura anticipata di Live non è la D’Urso, infatti, la presentatrice ha subito una bella battuta d’arresto. I suoi programmi pare non stiano regalando più gli ascolti di un tempo, pertanto, pare sia necessario apportare dei cambiamenti. Fonti interne a Mediaset, infatti, hanno diramato alcune notizie abbastanza allarmanti per Lady Cologno. In particolare, sembra che Pier Silvio Berlusconi voglia apportare delle modifiche consistenti ai palinsesti della sua rete. Pertanto, andiamo a vedere quali sono le ultime novità. Barbara D’Urso Condurrà solo Pomeriggio 5? A giugno scade il contratto tra ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 7 aprile 2021) In queste ore stanno circolando moltissime indiscrezioni inerentie il suo futuro a. A seguito della chiusura anticipata di Live non è la, infatti, la presentatrice ha subito una bella battuta d’arresto. I suoi programmi pare non stiano regalando più gli ascolti di un tempo, pertanto, pare sia necessario apportare dei cambiamenti. Fonti interne a, infatti, hanno diramato alcune notizie abbastanza allarmanti per Lady Cologno. In particolare, sembra che Pier Silvio Berlusconi voglia apportare delle modifiche consistenti ai palinsesti della sua rete. Pertanto, andiamo a vedere quali sono le ultime novità.Pomeriggio 5? A giugno scade il contratto tra ...

Advertising

nicolasavoia : Si è capito una cosa. Quando #Pomeriggio5 perde, fà ascolti 'inimmaginabili' e 'all'iperuranio', ma se come per Pas… - GiuseppeporroIt : 'Mediaset ha la volontà di ridimensionare il suo ruolo', Barbara d'Urso resta a Mediaset ma con delle limitazioni c… - Laura89899892 : @mrdan1787 @GiusCandela Sicuro che una Barbara D'Urso o un Giletti non sappiano fare di peggio? ?? - Maryeterngif1 : Denise Pipitone, l'esclusiva di Barbara d'Urso: 'Il conduttore russo ha appena scritto il vero nome di Olesya' - RO… - trashtvstellare : 'Barbara d'Urso lascia Mediaset e sbarca in Rai' - 'La d'Urso resta a Mediaset ma con un ruolo ridimensionato': ecc… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News