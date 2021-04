Auditorium di Roma lancia dodici ‘Lezioni di Letteratura’ per riscoprire i classici

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Dodici lezioni in streaming con scrittori e intellettuali alla scoperta delle opere letterarie di grandi maestri, da Shakespeare a Dostoevskij, da Virginia Woolf a Elsa Morante fino a Flaubert. È il ciclo ‘Lezioni di Letteratura’, che da anni la Fondazione Musica per Roma produce in collaborazione con la Fondazione De Santis, e che sarà disponibili dal 28 aprile in esclusiva sulla piattaforma AuditoriumPlus (www.auditoriumplus.com) con cadenza settimanale fino al 14 luglio.