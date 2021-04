Atletica, Faniel in gara a Muggia sui 10km dopo il raduno in Kenya (Di mercoledì 7 aprile 2021) Eyob Faniel torna in gara nei 10km. Il primatista italiano della maratona e della mezza gareggerà infatti domenica 18 aprile a Muggia, nei pressi di Trieste, al rientro dal suo secondo raduno in quota a Kapsabet, in Kenya. Questa sarà l’ultima uscita dell’azzurro, prima di concentrarsi sulla maratona in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Condizioni permettendo, l’atleta delle Fiamme Oro potrebbe tentare di appropriarsi del record italiano in solitaria sui 10km. Al momento infatti, il 28enne è primatista nazionale assieme a Daniele Meucci con il tempo di 28’08”. L’allievo di Ruggero Pertile è reduce da una promettente stagione invernale, in cui ha migliorato il primato nazionale della mezza maratona con il crono di 1h00:07 stabilito all’aeroporto di Siena ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Eyobtorna innei. Il primatista italiano della maratona e della mezza gareggerà infatti domenica 18 aprile a, nei pressi di Trieste, al rientro dal suo secondoin quota a Kapsabet, in. Questa sarà l’ultima uscita dell’azzurro, prima di concentrarsi sulla maratona in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Condizioni permettendo, l’atleta delle Fiamme Oro potrebbe tentare di appropriarsi del record italiano in solitaria sui. Al momento infatti, il 28enne è primatista nazionale assieme a Daniele Meucci con il tempo di 28’08”. L’allievo di Ruggero Pertile è reduce da una promettente stagione invernale, in cui ha migliorato il primato nazionale della mezza maratona con il crono di 1h00:07 stabilito all’aeroporto di Siena ...

