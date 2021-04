Analisi sugli sviluppi dei rapporti fra Turchia e Israele (Di mercoledì 7 aprile 2021) La paura dell’amministrazione Biden, la preoccupazione per gli accordi abramitici (infra), il posizionamento dello status geopolitico in Medio Oriente e la salvaguardia degli interessi a Gerusalemme, sono i punti salienti attraverso i quali il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an cerca di migliorare i rapporti con Israele, però li lega ai palestinesi. Le dichiarazioni del presidente turco Erdo?an sugli sviluppi nelle relazioni con Israele hanno confermato le notizie dei media sui ripetuti tentativi da parte sua di raggiungere un’intesa su diverse questioni controverse, oltre a preparare il terreno per il riallacciamento delle relazioni diplomatiche. Nelle sue dichiarazioni, Erdo?an, così come altri funzionari turchi, hanno sottolineato la connessione tra il cambiamento nelle relazioni turco-israeliane ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 aprile 2021) La paura dell’amministrazione Biden, la preoccupazione per gli accordi abramitici (infra), il posizionamento dello status geopolitico in Medio Oriente e la salvaguardia degli interessi a Gerusalemme, sono i punti salienti attraverso i quali il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an cerca di migliorare icon, però li lega ai palestinesi. Le dichiarazioni del presidente turco Erdo?annelle relazioni conhanno confermato le notizie dei media sui ripetuti tentativi da parte sua di raggiungere un’intesa su diverse questioni controverse, oltre a preparare il terreno per il riallacciamento delle relazioni diplomatiche. Nelle sue dichiarazioni, Erdo?an, così come altri funzionari turchi, hanno sottolineato la connessione tra il cambiamento nelle relazioni turco-israeliane ...

