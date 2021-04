Altrabenevento: “Acqua non potabile ma i consiglieri comunali restano in silenzio” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAltrabenevento ha chiesto oggi al sindaco di Benevento e al presidente di Gesesa di chiudere i pozzi di Pezzapiana ai sensi dell’art. 304 del Decreto Legislativo 152 del 2006 – “Azione di prevenzione” per evitare i danni causati dalla possibile somministrazione di Acqua non potabile ai cittadini dei rioni Ferrovia, Libertà e Centro Storico. Ecco il testo: “La società Artea, incaricata dal Comune di Benevento di effettuare i controlli sulla contaminazione da tetracloroetilene nella falda della parte bassa di Benevento, a giugno del 2020 ha attestato che “le aree oggetto di indagine risultano essere contaminate” ed ha ipotizzato che all’accumulo del pericoloso inquinante in profondità si aggiunge “un insaturo di superficie ancora attivo nel rilascio”. Il recente ritrovamento nel pozzo di Campo Mazzoni di 47,4 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiha chiesto oggi al sindaco di Benevento e al presidente di Gesesa di chiudere i pozzi di Pezzapiana ai sensi dell’art. 304 del Decreto Legislativo 152 del 2006 – “Azione di prevenzione” per evitare i danni causati dalla possibile somministrazione dinonai cittadini dei rioni Ferrovia, Libertà e Centro Storico. Ecco il testo: “La società Artea, incaricata dal Comune di Benevento di effettuare i controlli sulla contaminazione da tetracloroetilene nella falda della parte bassa di Benevento, a giugno del 2020 ha attestato che “le aree oggetto di indagine risultano essere contaminate” ed ha ipotizzato che all’accumulo del pericoloso inquinante in profondità si aggiunge “un insaturo di superficie ancora attivo nel rilascio”. Il recente ritrovamento nel pozzo di Campo Mazzoni di 47,4 ...

