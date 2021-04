WTA Bogotà 2021, i risultati del 5 aprile. Avanzano Wang, Zheng e Jasmine Paolini (Di martedì 6 aprile 2021) Sulla terra battuta colombiana scatta oggi il primo turno del singolare femminile del torneo Copa Colsanitas 2021 di tennis, di categoria WTA 250, che si completerà domani. A Bogotà sette tenniste sono passate al secondo turno e tra queste c’è l’azzurra Jasmine Paolini. Jasmine Paolini, testa di serie numero 6, batte la statunitense Kristie Ahn per 6-3 6-0 in un’ora esatta di gioco. Al secondo turno per l’azzurra match contro la vincente tra la qualificata spagnola Lara Arruabarrena Vecino e la wild card colombiana Jessica Plazas, che si affronteranno domani. Successo agile oggi per la bulgara Viktoriya Tomova, che batte la tedesca Anna-Lena Friedsam per 6-2 6-3, così come concede appena cinque game anche Nuria Parrizas Diaz a Cristina Bucsa, nel derby spagnolo finito 6-3 6-2, mentre ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) Sulla terra battuta colombiana scatta oggi il primo turno del singolare femminile del torneo Copa Colsanitasdi tennis, di categoria WTA 250, che si completerà domani. Asette tenniste sono passate al secondo turno e tra queste c’è l’azzurra, testa di serie numero 6, batte la statunitense Kristie Ahn per 6-3 6-0 in un’ora esatta di gioco. Al secondo turno per l’azzurra match contro la vincente tra la qualificata spagnola Lara Arruabarrena Vecino e la wild card colombiana Jessica Plazas, che si affronteranno domani. Successo agile oggi per la bulgara Viktoriya Tomova, che batte la tedesca Anna-Lena Friedsam per 6-2 6-3, così come concede appena cinque game anche Nuria Parrizas Diaz a Cristina Bucsa, nel derby spagnolo finito 6-3 6-2, mentre ...

