Vaccino Covid, AstraZeneca sospende test su bambini e adolescenti (Di martedì 6 aprile 2021) I test Oxford-AstraZeneca in corso per la somministrazione del suo Vaccino anti-coronavirus a bambini e adolescenti sono stati sospesi in attesa che l’ente regolatorio britannico verifichi il possibile legame con casi di trombosi negli adulti. Il prof. Andrew Pollard dell’università di Oxford ha detto alla Bbc che non sono emerse preoccupazioni sui test in sé, ma che la sperimentazione pediatrica verrà comunque sospesa in attesa di ulteriori informazioni dall’Mhra (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), l’Agenzia regolatrice inglese dei farmaci. Circa 300 volontari partecipano al test iniziato in febbraio, per verificare se il Vaccino produce immunità anche nei minori fra i sei e 17 anni. Nei prossimi giorni sia l’Mhra che l’Ema, ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 aprile 2021) IOxford-in corso per la somministrazione del suoanti-coronavirus asono stati sospesi in attesa che l’ente regolatorio britannico verifichi il possibile legame con casi di trombosi negli adulti. Il prof. Andrew Pollard dell’università di Oxford ha detto alla Bbc che non sono emerse preoccupazioni suiin sé, ma che la sperimentazione pediatrica verrà comunque sospesa in attesa di ulteriori informazioni dall’Mhra (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), l’Agenzia regolatrice inglese dei farmaci. Circa 300 volontari partecipano aliniziato in febbraio, per verificare se ilproduce immunità anche nei minori fra i sei e 17 anni. Nei prossimi giorni sia l’Mhra che l’Ema, ...

