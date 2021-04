Vaccini, Ema prende tempo: 'Ancora nessuna conclusione su AstraZeneca' (Di martedì 6 aprile 2021) 'La commissione della farmacovigilanza che valuta il rischio' sul vaccino di AstraZeneca ed eventuali legami con i casi di trombosi cerebrale 'non ha Ancora raggiunto una conclusione. La revisione è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 aprile 2021) 'La commissione della farmacovigilanza che valuta il rischio' sul vaccino died eventuali legami con i casi di trombosi cerebrale 'non haraggiunto una. La revisione è ...

Advertising

repubblica : ?? Vaccini, in Europa in arrivo nuove limitazioni ad AstraZeneca. Si riuniscono sia l'Ema sia l'Aifa, anche Londra i… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Ema prende tempo: 'Ancora nessuna conclusione su AstraZeneca' #AstraZeneca - sandromerg : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Ema prende tempo: 'Ancora nessuna conclusione su AstraZeneca' #AstraZeneca - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Ema prende tempo: 'Ancora nessuna conclusione su AstraZeneca' #AstraZeneca - teobaratto90 : RT @gditom: È lampante che EMA abbia gravi lacune di comunicazione, in particolare di buon vecchio ufficio stampa. Irreale che il responsab… -