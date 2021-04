Vaccini, AstraZeneca rinvia consegna 50% dosi previste per 14 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) Il 14 aprile AstraZeneca consegnerà in Italia 175mila dosi di vaccino e non le 340mila previste. Lo rendono noto fonti della struttura del Commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo. L'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 aprile 2021) Il 14consegnerà in Italia 175miladi vaccino e non le 340mila. Lo rendono noto fonti della struttura del Commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo. L'...

Advertising

repubblica : ?? Vaccini, in Europa in arrivo nuove limitazioni ad AstraZeneca. Si riuniscono sia l'Ema sia l'Aifa, anche Londra i… - sole24ore : ?? #Vaccini, per #AstraZeneca gli esami non finiscono mai. Ecco cosa sta succedendo in Europa:… - repubblica : Vaccini, il flop di Pasqua: meno di 100 mila iniezioni. AstraZeneca non decolla - SaccaniSaccani : RT @CorradinoMineo: Aprile in rosso o arancione. Vaccini a rilento. Dubbi su AstraZeneca. Draghi è in Libia. Speriamo non ripeta gli errori… - setidicessi : RT @Vemendamento: I vaccini vanno a rilento. Soprattutto per i dubbi che tanti nutrono sul vaccino AstraZeneca. Sospettano che il ribos… -