Traffico di droga sull'asse Napoli-Benevento: 14 arresti

Una vasta operazione contro il Traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti tra Napoli e Benevento ha portato all'arresto di 14 persone. Vasta operazione antidroga sull'asse Napoli-Benevento della Guardia di Finanza di Benevento che, coordinata dalla DDA di Napoli, hanno eseguito 14 arresti e notificato cinque obblighi di dimora per il reato di Traffico

Traffico di droga su asse Napoli - Benevento: 14 arresti ... composta da due distinti gruppi criminali in stretto contatto tra loro, operante nei territori di Napoli e Benevento, avente ad oggetto il traffico e le cessioni di considerevoli quantitativi di ...

Traffico e spaccio di droga, maxi sequestro di beni nel Potentino Basilicata24 Traffico di droga sull’asse Napoli-Benevento: 14 arresti Le indagini, dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico, hanno consentito di fare luce su due distinti gruppi criminali, in stretto contatto tra loro, attivi nei territori di Napoli e Benevento, ...

Traffico di droga su asse Napoli-Benevento: 14 arresti Nella mattinata del 6 aprile, all’esito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, i militari del ...

