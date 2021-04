Tabellone Atp Marbella 2021: Fognini seconda testa di serie, c’è anche Mager (Di martedì 6 aprile 2021) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di Marbella 2021, evento che seguirà il Masters 1000 di Miami. Due gli italiani presenti in terra spagnola, vale a dire Fabio Fognini e Gianluca Mager. A guidare il seeding è invece Pablo Carreno Busta, uno dei tanti spagnoli ai nastri di partenza. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell’evento di scena a Marbella, aggiornati turno per turno. Tabellone ATP 250 Marbella 2021 (1) Carreno Busta – Bye Vilella Martinez b. Zapata Miralles 6-2 6-3 Bagnis b. Cerundolo 6-3 7-6(2) (7) Kwon b. (WC) Rune 6-3 3-6 7-6(4) (4) Ramos-Vinolas – Bye Berankis b. Pouille 6-4 6-7(5) 7-5 Gombos vs Londero (8) Delbonis b. Carballes Baena 7-5 6-1 (6) Lopez b. Daniel 6-4 6-4 (WC) Alcaraz b. Milojevic 7-6(3) 6-3 Kukushkin vs ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Ilprincipale dell’Atp 250 di, evento che seguirà il Masters 1000 di Miami. Due gli italiani presenti in terra spagnola, vale a dire Fabioe Gianluca. A guidare il seeding è invece Pablo Carreno Busta, uno dei tanti spagnoli ai nastri di partenza. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell’evento di scena a, aggiornati turno per turno.ATP 250(1) Carreno Busta – Bye Vilella Martinez b. Zapata Miralles 6-2 6-3 Bagnis b. Cerundolo 6-3 7-6(2) (7) Kwon b. (WC) Rune 6-3 3-6 7-6(4) (4) Ramos-Vinolas – Bye Berankis b. Pouille 6-4 6-7(5) 7-5 Gombos vs Londero (8) Delbonis b. Carballes Baena 7-5 6-1 (6) Lopez b. Daniel 6-4 6-4 (WC) Alcaraz b. Milojevic 7-6(3) 6-3 Kukushkin vs ...

Advertising

sportface2016 : #AtpCagliari 2021: che spettacolo #Musetti, annienta #Novak in meno di un'ora e avanza nel tabellone - zazoomblog : Tabellone Atp Cagliari 2021: tanti italiani presenti ci sono Musetti e Sonego - #Tabellone #Cagliari #2021: #tanti - CentotrentunoC : #Tennis #ATP ?? Hanno preso il via i match del tabellone principale del #SardegnaOpen di #Cagliari: ecco com'è and… - infoitsport : Atp Cagliari: il tabellone e dove vederlo in tv - aquila7630 : Tabellone Atp #Marbella: #Fognini numero due del seeding, al via anche #Mager. #Atp #5aprile -