Spezia – Crotone, probabili formazioni e statistiche

Nella XXX giornata di Serie A lo Spezia ospita il Crotone allo stadio Picco di La Spezia per un match tra due squadre neopromosse che può essere letto anche in chiave salvezza soprattutto nei confronti dei calabresi. La partita è in programma per sabato 10 aprile 2021 alle ore 15 e verrà trasmessa in diretta TV su Sky e anche sulla piattaforma streaming Sky Go.

probabili formazioni di Spezia – Crotone

Italiano dovrebbe schierare Nzola al posto di Piccoli nel tridente d'attacco insieme a Gyasi e Verdi, mentre a centrocampo Pobega dovrebbe trovare spazio dal 1?.

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Ismajli, Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Verde

Cosmi ritrova Petriccione dopo la squalifica, nel 3-4-1-2 confermata in attacco ...

C.S. Follo: il report di martedì 6 aprile Nuovo pomeriggio di lavoro per i ragazzi di mister Italiano, che sul terreno del sussidiario di Follo hanno proseguito nella preparazione alla sfida di sabato contro il Crotone. Riscaldamento tecnico, ...

