Scuole in Campania, cresce il fronte dei sindaci “ribelli”: altro comune in Dad da domani (Di martedì 6 aprile 2021) cresce il fronte dei “pro DaD” tra i sindaci della Campania. Dopo Parete un altro sindaco, quello di Alife, in provincia di Caserta, decide di posticipare la riapertura delle Scuole. Campania, un altro sindaco proroga la riapertura delle Scuole La sindaca Maria Luisa di Tommaso, infatti, ha firmato un’ordinanza che vieta ai ragazzi di ritornare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 aprile 2021)ildei “pro DaD” tra idella. Dopo Parete unsindaco, quello di Alife, in provincia di Caserta, decide di posticipare la riapertura delle, unsindaco proroga la riapertura delleLa sindaca Maria Luisa di Tommaso, infatti, ha firmato un’ordinanza che vieta ai ragazzi di ritornare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

