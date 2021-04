Renzi in studio a La7: “Mia moglie vaccinata con Astrazeneca ha preso il Covid. Io e mio figlio maggiore dormiamo in albergo” (Di martedì 6 aprile 2021) Ospite de “L’aria che tira”, su La7, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha rivelato che la moglie Agnese, vaccinata con una dose di Astrazeneca in quanto insegnante, ha preso il Covid in forma lieve. E ha spiegato: “Prima l’ha preso mio figlio Emanuele, che ha 18 anni. Quindi, Agnese e mia figlia Ester sono andate in isolamento, mentre io e l’altro figlio eravamo fuori. Poi ha preso il Covid Agnese, che comunque è già pronta per fare lezione domani da casa. Si può prendere il Covid anche dopo il vaccino, che non scherma completamente, ma i dati ragionevolmente dicono che chi prende il Covid dopo il vaccino ha meno sintomi“. Renzi ha ribadito di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Ospite de “L’aria che tira”, su La7, il leader di Italia Viva, Matteo, ha rivelato che laAgnese,con una dose diin quanto insegnante, hailin forma lieve. E ha spiegato: “Prima l’hamioEmanuele, che ha 18 anni. Quindi, Agnese e mia figlia Ester sono andate in isolamento, mentre io e l’altroeravamo fuori. Poi hailAgnese, che comunque è già pronta per fare lezione domani da casa. Si può prendere ilanche dopo il vaccino, che non scherma completamente, ma i dati ragionevolmente dicono che chi prende ildopo il vaccino ha meno sintomi“.ha ribadito di ...

