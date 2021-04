Proteste davanti a Montecitorio | Fsp Polizia | “Esasperazione comprensibile e incontenibile | e noi ne facciamo le spese Bisogna dare altre risposte”

(Di martedì 6 aprile 2021) “Rivolgiamo la nostra solidarietà e gli auguri di pronta guarigione ai colleghi feriti durante le, ed anche a tutti gli altri comandati in un servizio ben ‘più pesante e opprimente’ di quel che si possa pensare. Quanto accaduto non deve certamente meravigliare, né si può pensare che i problemi siano finiti qua. Piuttosto, di fronte al protrarsi di uno stato di cose che schiaccia la cittadinanza sotto al peso di sacrifici insostenibili, è inevitabile che riprenda la sequela die manifestazioni di ogni genere da parte di tutte le più disparate categorie sociali ormai allo stremo. E’ indispensabile censurare senza se e senza ma ogni tipo di violenza che, lunghi dall’affermare le legittime istanze di chi scende in piazza, fa passare in secondo piano, oltre che dalla parte del torto, ...

Queste le parole di Ermes Ferrari, ristoratore modenese arrivato a Roma per protestareMontecitorio dove si è presentato vestito come Jake Angeli, l'attivista e sostenitore pro Trump che il 6 ...... "Io l'unico politico invitato,ancora moderate" ''Sono stato l'unico politico invitato" alledei ristoratori e di altre categorie oggi a Romaa Montecitorio, "anche perché ...oma, 6 apr. (askanews) - Tensioni e scontri tra polizia e manifestanti a Roma, in Piazza Montecitorio, dove alcune centinaia di persone, tra ristoratori e commercianti sono scese in strada per protest ...Più animata invece la protesta degli ambulanti ... parteciperanno comunque a un’altra manifestazione che si svolgerà in piazza del Plebiscito davanti alla Prefettura “e andremo a tutte le ...