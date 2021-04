Paul Ritter | morto l' attore di Harry Potter e Chernobyl

(Di martedì 6 aprile 2021)il 5 aprile 2021: l'di, e Friday Night Dinner aveva 54 anni ed era malato da tempo.il 5 aprile 2021: era stato unprolifico sia sul grande che sul piccolo schermo (oltre che sul palcoscenico) come dimostrano alcuni tra i suoi ruoli più celebri, da quello di Anatoly Dayatlov ina quello di Eldred Worple ine il Principe Mezzosangue, fino alle sue più recenti apparizioni in Friday Night Dinner e Belgravia. "È con grande tristezza che possiamo confermare la scomparsa diavvenuta la scorsa notte. Era a casa sua, ...

LaStampa : E’ morto Paul Ritter, l’attore di “Chernobyl” e “Harry Potter” - repubblica : È morto Paul Ritter, da 'Harry Potter' alla serie 'Chernobyl' - jeannotjorts : PAUL RITTER NO - Sharker : RT @Lanecroloto: Paul Ritter a la Necroloto. - Lanecroloto : Paul Ritter a la Necroloto. -

Ultime Notizie dalla rete : Paul Ritter

Nella pluripremiata miniserie Chernobyl , trasmessa in prima tv per l'Italia nel 2019 su Sky Atlantic,ha interpretato un ruolo chiave, ispirato ad un personaggio realmente esistito all'epoca del disastro nucleare, Anatoly Dyatlov, ma nel corso della sua lunga carriera l'attore inglese - ...E' morto a 54 anni, a causa di un tumore al cervello, l'attore britannico, interprete di film e serie tv di successo da Chernobyl a Harry Potter e il principe mezzosangue . Ne ha dato il suo notizia il suo agente: "Si è spento serenamente, a casa, nella giornata ...Cinema in lutto per la morte di Paul Ritter: l'attore britannico, 54 anni, si è spento la scorsa notte a causa del tumore al cervello che lo aveva colpito. In tutto il mondo, Paul Ritter era famoso ...Paul Ritter è morto il 5 aprile 2021: l'attore di Chernobyl, Harry Potter, e Friday Night Dinner aveva 54 anni ed era malato da tempo. Paul Ritter è morto il 5 aprile 2021: era stato un attore ...