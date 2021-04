O Italia Viva o M5s Renzi vede Letta in un confronto poco dulcis

(Di martedì 6 aprile 2021) Non parlavano da sette anni, l’ultima immagine di loro due insieme è quella del passaggio della campanella a Palazzo Chigi quando l’ormai ex premier Enricogirò lo spalle senza salutare il neo presidente del Consiglio Matteo. Oggi alle nove e trenta, il leader die il segretario dem si sono visti per quaranta minuti, in territorio lettiano. È stata evitata la sede dem del Nazareno e invece è stata scelta l’Agenzia di Ricerche e legislazione (Arel), fondata da Nino Andreatta e a cui il segretario dem si è dedicato negli anni del suo allontanamento dalla vita politica attiva. E’ qui che ai tempi è stato fondato L’Ulivo ed è da questo pensatoio politico che potrebbe partire un nuovo grande progetto di centrosinistra.varca l’ufficio di, sullo sfondo ...

