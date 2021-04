Napoli, Ospina recuperato, ha svolto l’intero allenamento con la squadra (Di martedì 6 aprile 2021) Il Napoli potrà contare anche su David Ospina domani, contro la Juventus. Nel report dell’allenamento del mattino, infatti, è scritto che il portiere colombiano ha svolto l’intera seduta mattutina con la squadra, dopo essersi sottoposto ad ulteriore controllo medico. Domani sarà a disposizione di Gattuso. “David Ospina è stato sottoposto a controllo, come previsto, alla Clinica Pineta Grande con il dottor Domenico Falco. Il giocatore ha svolto l’intera seduta in gruppo”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 aprile 2021) Ilpotrà contare anche su Daviddomani, contro la Juventus. Nel report dell’del mattino, infatti, è scritto che il portiere colombiano hal’intera seduta mattutina con la, dopo essersi sottoposto ad ulteriore controllo medico. Domani sarà a disposizione di Gattuso. “Davidè stato sottoposto a controllo, come previsto, alla Clinica Pineta Grande con il dottor Domenico Falco. Il giocatore hal’intera seduta in gruppo”. L'articolo ilsta.

