Marche | Acquaroli | “Se necessario interverremo Comune per Comune”

(Di martedì 6 aprile 2021) ANCONA – “Monitoreremo l’andamento della curva pandemica e qualora necessario interverremo anche Comune per Comune cercando di bloccare sul nascere eventuali focolai, per salvaguardare il più possibile sia la salute e la sicurezza dei cittadini che le attività economiche”. È il messaggio che il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, invia a tutti i marchigiani al termine delle festività pasquali. Il governatore, nel ricordare che da oggi le Marche rientrano in fascia arancione -“possono riaprire tante attività commerciali e da domani i nostri ragazzi potranno finalmente tornare a scuola”-, invita come sempre a non abbassare la guardia e a prestare massima attenzione perché la pressione sulle strutture ospedaliere è ancora alta così come il tasso di occupazione delle terapie intensive.