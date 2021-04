La crisi giordana è un problema per il Medio Oriente

Leggi su panorama

(Di martedì 6 aprile 2021) La situazione politica in Giordania resta al momento poco chiara. Nel corso del fine settimana, sono state arrestate quindici persone, tra cui l'ex principe ereditario, Hamzah bin Hussein. In particolare, le autorità locali hanno dichiarato di aver sventato un complotto, finalizzato a "destabilizzare" lo Stato, in combutta con alcune non meglio precisate entità straniere. L'ex principe ereditario, che ha pubblicato un video in cui rendeva noto di essere stato posto agli arresti domiciliari, ha respinto le accuse, lasciando intendere si tratti di una mossa politica per silenziare le sue critiche nei confronti della corruzione del governo. "Il benessere dei giordani è stato messo in secondo piano da un sistema di governo che ha deciso che i suoi interessi personali, interessi finanziari, che la sua corruzione è più importante delle vite, della dignità e del futuro dei dieci milioni di ...