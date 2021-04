Juventus-Napoli, interviene l’ASL di Torino: decisione ufficiale (Di martedì 6 aprile 2021) Juventus-Napoli, è bufera ancora una volta sulla gara rimandata già in due occasioni. Parla Carlo Picco dell’ASL di Torino. Juventus-Napoli, la gara di campionato rimandata già due volte causa Covid-19, sembra si giochi. Dopo la positività al Coronavirus di Bernardeschi, Demiral e Bonucci, in tanti avevano chiesto il rinvio del match di Serie A. Nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 6 aprile 2021), è bufera ancora una volta sulla gara rimandata già in due occasioni. Parla Carlo Picco deldi, la gara di campionato rimandata già due volte causa Covid-19, sembra si giochi. Dopo la positività al Coronavirus di Bernardeschi, Demiral e Bonucci, in tanti avevano chiesto il rinvio del match di Serie A. Nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tancredipalmeri : Già solo che rimbalzi da più parti l’opzione cambio immediato di Pirlo se sconfitto dal Napoli (mi par assurdo, ma… - sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - Gazzetta_it : Juve, bivio #Napoli con #Pirlo sul filo. Agnelli vede #Allegri. E se lo chiamasse... #JuveNapoli - CNCastellabate : RT @DiegoDeLucaTwit: Risposte ovvie per menti ottuse. 'Ma l'Asl di Napoli stavolta perchè non interviene?' Perchè la partita si gioca a Tor… - 24Trends_Italia : 10. Montecitorio - 10M+ 11. Zona rossa Palermo - 10M+ 12. Ilaria Capua - 5M+ 13. Juventus vs Napoli - 5M+ 14. Indon… -