Innovazione e startup: priorità a investimenti per l’industria e lo sviluppo del digitale (Di martedì 6 aprile 2021) La situazione legata all’emergenza pandemica e alla conseguente crisi economica comincia ad assumere dei caratteri sempre più difficili da sostenere. A destare preoccupazione è la tenuta del sistema industriale italiano e del rallentamento economico globale, legata sempre più ad una prospettiva in cui regna l’incertezza. La resilienza finora dimostrata dal sistema economico comincia a subire dei contraccolpi, che stanno portando ad una razionalizzazione degli investimenti sull’Innovazione e sullo sviluppo del digitale, destando preoccupazione tra i numerosi operatori nel territorio. Le risorse derivanti dal programma Next Generation Eu con il recovery fund saranno essenziali per poter dare una svolta che miri alla ripresa dell’ecosistema paese all’insegna delle giovani generazioni e della trasformazione tecnologica ... Leggi su formiche (Di martedì 6 aprile 2021) La situazione legata all’emergenza pandemica e alla conseguente crisi economica comincia ad assumere dei caratteri sempre più difficili da sostenere. A destare preoccupazione è la tenuta del sistema industriale italiano e del rallentamento economico globale, legata sempre più ad una prospettiva in cui regna l’incertezza. La resilienza finora dimostrata dal sistema economico comincia a subire dei contraccolpi, che stanno portando ad una razionalizzazione deglisull’e sullodel, destando preoccupazione tra i numerosi operatori nel territorio. Le risorse derivanti dal programma Next Generation Eu con il recovery fund saranno essenziali per poter dare una svolta che miri alla ripresa dell’ecosistema paese all’insegna delle giovani generazioni e della trasformazione tecnologica ...

