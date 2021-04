Il Playstation Store chiude i battenti su PSP | PS3 e PSVITA | I giochi che non potrete più acquistare

(Di martedì 6 aprile 2021) Ilrà ia partire dall’estate su PSP,e PS3, ad annunciarlo è stata la stessa Sony.Se dunque ancora giocate sulle piattaforme in questione, vi anticipiamo che da questa estate nonpiùuna lunga lista didigitali. Idigitali che scompariranno dalIn una recente dichiarazione si legge: Dopo averci riflettuto su attentamente, abbiamo preso la decisione dire losu PS3,e PSP, al fine di concentrare le nostre risorse su PS4 e PS5, migliorando ulteriormente l’esperienza dei nostri clienti. Ci teniamo a ringraziarvi per il supporto su ...

Advertising

DopeManDrizzy : RT @2NutZ3: Solo Dolo. #ApexLegends - Stickfn_ : RT @ZinxFN: Fine China - GStatPro : A prezzie from Fusie. #ApexLegends #PS4share - ZinxFN : RT @ZinxFN: Fine China - MowliiSama : RT @s_papi9: #warzone vedi #PS4share -

Ultime Notizie dalla rete : Playstation Store

Dove vederlo : dal 9 aprile in streaming sulle principali piattaforme (Apple Tv+, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TimVision, Chili, Rakuten Tv,, Microsoft Film & Tv; per ......ha inserito la maggior parte del lavoro di ottimizzazione nella versione del gioco per... A tal proposito, Sony ha ritirato il gioco dalla vendita nel proprio. Tuttavia, dopo il lancio ...Il Playstation Store chiuderà i battenti a partire dall'estate su PSP,PSVITA e PS3, ad annunciarlo è stata la stessa Sony.Se dunque ancora giocate sulle ...La chiusura ormai imminente dello Store di PlayStation 3 ha spinto molti giocatori a rispolverare la console di due generazioni fa per recuperare qualche titolo dimenticato per strada e che a ...