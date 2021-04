Il commercio illegale delle armi è fuori controllo (Di martedì 6 aprile 2021) Le tribù e le milizie che controllano il paese contrabbandano le armi e le rivendono sul mercato nero. Con la collusione di funzionari, politici, bande criminali e affaristi corrotti. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 6 aprile 2021) Le tribù e le milizie che controllano il paese contrabbandano lee le rivendono sul mercato nero. Con la collusione di funzionari, politici, bande criminali e affaristi corrotti. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : commercio illegale Il commercio illegale delle armi è fuori controllo Il commercio di armi ha avuto una drastica impennata dopo la sconfitta del gruppo Stato islamico (Is) nel dicembre del 2017. Le milizie che hanno partecipato alla guerra contro l'Is hanno confiscato ...

I danni del business legale di specie selvatiche Ogni giorno la distruzione degli habitat, il commercio illegale, il bracconaggio, l’inquinamento, i cambiamenti climatici mettono in pericolo migliaia di animali che rischiano seriamente l'estinzione ...

