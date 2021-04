Gomez rivela | «Fatico a guardare le partite dell’Atalanta | mi fa male»

Leggi su calcionews24

Il Papu ha parlato dei suoi sentimenti nei confronti dopo l'addio arrivato a gennaio Il Papu, trequartista del Siviglia arrivato a gennaio dall'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del dolore che prova nel ripensare ai suoi nerazzurri. «Ancora oggi faccio fatica a una partita, mi fa. Sono felice per loro, che stanno facendo bene, ma io ancora non riesco a stare bene. Sono triste. Spero che con l'andare del tempo le cose migliorino. Avevo grandi offerte dall'MLS e dall'Arabia ma la mia priorità era il Siviglia, andare in quei paesi è come sparire. Sono orgoglioso di essere finito qua».