(Di martedì 6 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Neldell’anno, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, leerariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 67.660 milioni, segnando una diminuzione di 2.920 milioni rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (-4,1%). A febbraio lehanno registrato una variazione negativa di 1.741 milioni (-5,3%), per effetto della variazione deldelle imposte dirette (-581 milioni pari a -3,4%) e di quella delle imposte indirette (-1.160 milioni, -7,4%).Nelle imposte dirette ammontano a 42.858 milioni, con una diminuzione di 507 milioni (-1,2%). IlIrpef si è attestato a 37.966 milioni con una ...

Advertising

CorriereCitta : Fisco, nel primo bimestre gettito entrate tributarie in calo - about_big_data : RT @cuenews_it: Ottenere dati diventa sempre più necessario e anche la #finanza si è adattata nel corso degli anni, implementando nuove tec… - startzai : RT @cuenews_it: Ottenere dati diventa sempre più necessario e anche la #finanza si è adattata nel corso degli anni, implementando nuove tec… - cuenews_it : Ottenere dati diventa sempre più necessario e anche la #finanza si è adattata nel corso degli anni, implementando n… - Confprofessioni : ??Oneri deducibili e detraibili: quali sono le principali novità della prossima stagione dichiarativa? Scoprilo ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco nel

Informazione Fiscale

2021 ci si aspetta un totale di almeno 12 milioni. Pensiamo che la gratuità delle prestazioni dovrà essere mantenuta (almeno per le fasce sociali meno abbienti)", ha sottolineato Mastrocinque. "...Si ridurrebbe significativamente la possibilità per le multinazionali di eludere ilspostando ... la pandemia causerà o scivolamento in condizioni di grave povertà di 150 milioni di persone...ROMA (ITALPRESS) – Nel primo bimestre dell’anno, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, le entrate tributarie erariali accertate ...(Teleborsa) – Il presidente nazionale CAF-Cia Agricoltori italiani Alessandro Mastrocinque ha dichiarato che saranno almeno 12 milioni le famiglie che si recheranno nei centri di assistenza ...