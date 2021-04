Draghi ringrazia i libici per i salvataggi dei migranti e inguaia la sinistra (Di martedì 6 aprile 2021) «Sull'immigrazione c'è soddisfazione per quel che la Libia fa nei salvataggi e nello stesso tempo aiutiamo e assistiamo la Libia. Il problema dell'immigrazione per la Libia non nasce solo sulle coste libiche ma si sviluppa sui confini meridionali della Libia e c'è un dialogo per aiutare il governo libico anche in quella sede. Ma il problema non è solo geopolitico ma anche umanitario, da questo punto di vista l'Italia è uno dei pochi Paesi, forse l'unico, che continua a mantenere attivi i corridoi sanitari». Quando Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Tripoli nella sua prima missione estera da premier, ha pronunciato queste parole lungo la schiena degli uomini della sinistra italiana (molti dei quali parte attiva della maggioranza) è passato molto più di un brivido. Era rabbia pura. Perché tutto erano pronti ad ascoltare traune ... Leggi su panorama (Di martedì 6 aprile 2021) «Sull'immigrazione c'è soddisfazione per quel che la Libia fa neie nello stesso tempo aiutiamo e assistiamo la Libia. Il problema dell'immigrazione per la Libia non nasce solo sulle coste libiche ma si sviluppa sui confini meridionali della Libia e c'è un dialogo per aiutare il governo libico anche in quella sede. Ma il problema non è solo geopolitico ma anche umanitario, da questo punto di vista l'Italia è uno dei pochi Paesi, forse l'unico, che continua a mantenere attivi i corridoi sanitari». Quando Il Presidente del Consiglio, Mario, a Tripoli nella sua prima missione estera da premier, ha pronunciato queste parole lungo la schiena degli uomini dellaitaliana (molti dei quali parte attiva della maggioranza) è passato molto più di un brivido. Era rabbia pura. Perché tutto erano pronti ad ascoltare traune ...

