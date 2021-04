Debora Villa finisce in ospedale | Intossicata ma ancora viva

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 6 aprile 2021) Novella Toloni Pasquetta da dimenticare per l'attrice comica che è stata costretta al ricovero per un'intossicazione. E la foto dal letto diha fatto il giro del web Non ha perso il sorriso, ma lo spavento è stato tanto. L'attrice comica, celebre per le sit com "Così fan tutte" e "Camera cafè", è stata colpita da una violenta reazione allergica ed è stata ricoverata inper accertamenti. È stata lei stessa a farlo sapere ai suoi follower attraverso il web, pubblicando sulla sua pagina Instagram una fotografia in cui appare in un letto didove ha trascorso la notte in osservazione. nodo 1835210 Un'immagine emblematica in cuisi è mostrata con la mascherina sul volto, il camice blu e la flebo al braccio ...