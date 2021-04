Covid Regno Unito, dal 12 aprile inizia la “fase due”. Johnson: “Da lunedì andrò al pub” (Di martedì 6 aprile 2021) Il Regno Unito sta gradualmente allentando, dopo circa tre mesi di lockdown, le misure restrittive. Con contagi e decessi causati dal Covid-19 ai minimi storici e una campagna vaccinale tra le più rapide d’Europa, ieri il premier Boris Johnson ha annunciato l’avvio dal 12 aprile, come da programma, della cosiddetta fase due. Dalla prossima settimana riapriranno i negozi non essenziali, come parrucchieri, librerie e musei, mentre pub e ristoranti potranno aprire solo gli spazi all’aperto con le regole delle sei persone al tavolo. “Da lunedì anche io andrò, facendo attenzione, a bere una birra”, ha detto ieri Johnson in conferenza stampa. La graduale riapertura del Paese prevede quattro fasi. Il primo allentamento delle misure è ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 aprile 2021) Ilsta gradualmente allentando, dopo circa tre mesi di lockdown, le misure restrittive. Con contagi e decessi causati dal-19 ai minimi storici e una campagna vaccinale tra le più rapide d’Europa, ieri il premier Borisha annunciato l’avvio dal 12, come da programma, della cosiddettadue. Dalla prossima settimana riapriranno i negozi non essenziali, come parrucchieri, librerie e musei, mentre pub e ristoranti potranno aprire solo gli spazi all’aperto con le regole delle sei persone al tavolo. “Daanche io, facendo attenzione, a bere una birra”, ha detto ieriin conferenza stampa. La graduale riapertura del Paese prevede quattro fasi. Il primo allentamento delle misure è ...

