Covid, la mutazione giapponese di Sars Cov 2. Il genetista Novelli: "Aiuta il virus a scivolare oltre le difese immunitarie" (Di martedì 6 aprile 2021) È bene precisarlo subito: la temutissima variante giapponese non è una nuova versione del virus Sars-CoV-2. In realtà, è una singola mutazione che abbiamo ritrovato in varie varianti già note, comprese quelle sudafricana e brasiliana. "Si chiama E484K è una mutazione che riguarda un singolo punto della proteina Spike, la chiave d'accesso del virus nella cellula", spiega Giuseppe Novelli, genetista del Policlinico Tor Vergata di Roma. Una variante, invece, è spesso caratterizzata da più mutazioni. "In particolare, E484K è chiamata 'mutazione di fuga' – sottolinea il genetista – perché Aiuta il virus a scivolare oltre le difese

