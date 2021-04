Cortesie per gli ospiti: Edoardo e Guendalina vs Roberta e Matteo (Di martedì 6 aprile 2021) Lunedì 5 aprile 2021 è andata in onda la sesta puntata della quattordicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Ruben e Giorgio vs Carla e Fabrizia La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Edoardo e Guendalina con il menu “Bio Chic”, e Roberta e Matteo con un menu dal titolo “Roma Pop!” Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Roberta e Matteo con il punteggio di 23-18,5. Cortesie per gli ospiti – Streaming first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di martedì 6 aprile 2021) Lunedì 5 aprile 2021 è andata in onda la sesta puntata della quattordicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Ruben e Giorgio vs Carla e Fabrizia La puntata vede protagoniste le due coppie formate dacon il menu “Bio Chic”, econ un menu dal titolo “Roma Pop!” Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 23-18,5.per gli– Streaming first appeared on Ascolti Tv Blog.

Advertising

harries08101863 : @ginevrabucalo Ti dico solo che una tizia ha scritto sotto “ha perso anche cortesie per gli ospiti” spero fosse ironica HHAHAHAHA - thescvientist : non mia mamma che ha scoperto solo ora cortesie per gli ospiti e sta monopolizzando la tv da ore per vederselo - DNTCRYM00NCHILD : RT @mmmiriaam: i bangtan dovrebbero partecipare a cortesie per gli ospiti, bake off italia e anche masterchef, a sto punto : - paola124291 : @PMurroccu @babetta123 Per quanto mi riguarda, hanno perso la mia. Guardo trasmissioni altamente culturali, tipo Al… - m_mats_ : È tutta la mattina che ho in testa il sottofondo musicale di quando Diego commenta le case di Cortesie per gli ospiti -

Ultime Notizie dalla rete : Cortesie per Covid, ricoverata al Sant'Anna la suocera di chef Roberto Valbuzzi di Cortesie per gli ospiti Covid, ricoverata al Sant'Anna la suocera di chef Roberto Valbuzzi , titolare del Crotto Valtellina di Varese, e noto per il programma tv Cortesie per gli ospiti.

'E cu nappi nappi de cassateddi di Pasqua'! Aneddoti e molto altro ... dal cortile spazzato e pulito, agli uomini che vi sostavano con le camicie bianche fresche di bucato, le scarpe lucide per l'occasione e si scambiavamo pareri e cortesie. Persino gli alberi a quel ...

“Cortesie per gli ospiti” torna su Real Time Tv Sorrisi e Canzoni Cortesie per gli ospiti: Edoardo e Guendalina vs Roberta e Matteo La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Edoardo e Guendalina con il menu “Bio Chic”, e Roberta e Matteo con un menu dal titolo “Roma Pop!” Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vint ...

Piaggio rinnova Beverly e ne rafforza l'anima granturismo Ottima anche la versatilità, con il vano sottosella dotato di una luce di cortesia e che è in grado di contenere due caschi jet. Comoda la presa USB all'interno del vano controscudo per la ricarica ...

Covid, ricoverata al Sant'Anna la suocera di chef Roberto Valbuzzi , titolare del Crotto Valtellina di Varese, e notoil programma tvgli ospiti.... dal cortile spazzato e pulito, agli uomini che vi sostavano con le camicie bianche fresche di bucato, le scarpe lucidel'occasione e si scambiavamo pareri e. Persino gli alberi a quel ...La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Edoardo e Guendalina con il menu “Bio Chic”, e Roberta e Matteo con un menu dal titolo “Roma Pop!” Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vint ...Ottima anche la versatilità, con il vano sottosella dotato di una luce di cortesia e che è in grado di contenere due caschi jet. Comoda la presa USB all'interno del vano controscudo per la ricarica ...