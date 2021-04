CorSport: Nazionale, il focolaio si allarga. Probabile positivo anche nel Milan (Di martedì 6 aprile 2021) La Nazionale italiana si è trasformata in un vero e proprio cluster. Fino a ieri erano 12 i tesserati positivi, tra calciatori e membri dello staff. Ma da ieri circolano voci insistenti su altri due contagiati tra i calciatori. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, si tratterebbe di un calciatore della Juve “e a Milano circolano indiscrezioni su un altro nome di peso (Milanista) coinvolto”. Una situazione che, naturalmente, preoccupa, tanto che il presidente della Figc, Gabriele Gravina, “ha annullato tutti i prossimi appuntamenti (compreso uno con la Sottosegretaria allo Sport, Vezzali), seguendo con attenzione l’evolversi della situazione”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 aprile 2021) Laitaliana si è trasformata in un vero e proprio cluster. Fino a ieri erano 12 i tesserati positivi, tra calciatori e membri dello staff. Ma da ieri circolano voci insistenti su altri due contagiati tra i calciatori. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, si tratterebbe di un calciatore della Juve “e ao circolano indiscrezioni su un altro nome di peso (ista) coinvolto”. Una situazione che, naturalmente, preoccupa, tanto che il presidente della Figc, Gabriele Gravina, “ha annullato tutti i prossimi appuntamenti (compreso uno con la Sottosegretaria allo Sport, Vezzali), seguendo con attenzione l’evolversi della situazione”. L'articolo ilNapolista.

