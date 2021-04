Ciclismo, Peter Sagan è pronto a lasciare la Bora-Hansgrohe per accasarsi in Deceuninck-Quick Step (Di martedì 6 aprile 2021) Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile divorzio fra il tre volte campione del mondo Peter Sagan e la sua attuale formazione, la Bora-Hansgrohe. Secondo quanto riportato da L’Équipe infatti, lo slovacco sarebbe pronto a lasciare la formazione teutonica in favore della Deceuninck-Quick Step di patron Patrick Lefévère. Già negli scorsi giorni il campione di Zilina era apparso alquanto deluso dopo le dichiarazioni rilasciate da parte del team manager della Bora, Ralph Denk, che aveva espresso i propri dubbi in merito ad un possibile rinnovo da parte della punta della propria formazione. Al che Sagan ha risposto subito in maniera piuttosto diretta e contrariata. Parole a cui hanno fatto eco ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile divorzio fra il tre volte campione del mondoe la sua attuale formazione, la. Secondo quanto riportato da L’Équipe infatti, lo slovacco sarebbela formazione teutonica in favore delladi patron Patrick Lefévère. Già negli scorsi giorni il campione di Zilina era apparso alquanto deluso dopo le dichiarazioni rilasciate da parte del team manager della, Ralph Denk, che aveva espresso i propri dubbi in merito ad un possibile rinnovo da parte della punta della propria formazione. Al cheha risposto subito in maniera piuttosto diretta e contrariata. Parole a cui hanno fatto eco ...

