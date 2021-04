Caos Astrazeneca: Oxford dice basta alla sperimentazione sui bambini (Di martedì 6 aprile 2021) L’Università inglese di Oxford ha detto pubblicamente di aver sospeso la sperimentazione del vaccino Astrazeneca sui bambini Nel mentre che si aspetta di capire se ci sono collegamenti tra il vaccino Astrazeneca e diversi episodi di trombosi avvenuti tra soggetti adulti, l’università di Oxford ha deciso di fermare la sperimentazione del vaccino sui bambini. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 6 aprile 2021) L’Università inglese diha detto pubblicamente di aver sospeso ladel vaccinosuiNel mentre che si aspetta di capire se ci sono collegamenti tra il vaccinoe diversi episodi di trombosi avvenuti tra soggetti adulti, l’università diha deciso di fermare ladel vaccino sui. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

