Black Widow | 70 milioni di visualizzazioni per l’ultimo trailer

(Di martedì 6 aprile 2021) Il primo film Marvel del 2021 è, il cui ultimoha incassato 70diin 24 ore Uscita un paio di settimane fa, la notizia ha già fatto il giro del mondo:ha di nuovo una data di uscita ufficiale; si tratta del 9 luglio, su Disney+ con accesso VIP e nelle sale. Ma le sorprese della Marvel non finiscono qui; infatti, pochi giorni dopo l’annuncio della data, è spuntato online un altro(il terzo da quando il film è stato annunciato più di un anno fa)., lo stand alone dedicato a Natasha Romanoff, promette ai fan dell’universo Marvel di conoscere a fondo uno dei personaggi più amati e insieme misteriosi dell’MCU....

Il nuovo trailer di, diffuso alcuni giorni fa , ha ottenuto 70 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, sorpassando i numeri del trailer precedente di 13 milioni. Il terzo trailer dedicato all'attesa ...Sulla scia dell'uscita dei nuovi trailer die della serie Loki , un fan ha chiesto a Gunn su Twitter di aggiornare in merito ai lavoro su Guardiani della Galassia Vol. 3 . Il regista non ...James Gunn ha aggiornato sullo stato di Guardiani della Galassia Vol. 3, il nuovo attesissimo capitolo della saga targata Marvel.Il primo film Marvel del 2021 è Black Widow, il cui ultimo trailer ha incassato 70 milioni di visualizzazioni in 24 ore.