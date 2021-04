Astrazeneca: atteso nuovo parere dell’Ema, possibili limitazioni (Di martedì 6 aprile 2021) E' possibile, per maggiore precauzione, che l'Agenzia europea dei medicinali Ema indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti-Covid di Astrazeneca, afferma Sileri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 6 aprile 2021) E' possibile, per maggiore precauzione, che l'Agenzia europea dei medicinali Ema indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti-Covid di, afferma Sileri L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

GandalfGrigio__ : RT @GiovaQuez: Oggi pomeriggio incontro tra Aifa e tecnici del Ministero della Salute sul vaccino AstraZeneca. Non verrà presa nessuna deci… - francyelia29 : RT @Italia_Notizie: AstraZeneca e casi di trombosi, atteso per domani sera il pronunciamento dell’Ema. Un caso le parole di Cavaleri htt… - SVizzola : Corriere della Sera: AstraZeneca e casi di trombosi, atteso per domani sera il pronunciamento dell'Ema. Un caso le… - Alien1it : Ora si sono accorti che fa male. #AstraZeneca e casi di trombosi, atteso per domani sera il pronunciamento dell'… - infoitinterno : Vaccini, Kyriakides: Parere Ema su AstraZeneca atteso per domani sera -