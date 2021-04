AS Roma, per bookmaker sarà Sarri il successore di Fonseca (Di martedì 6 aprile 2021) Roma – Maurizio Sarri scavalca Paulo Fonseca. È questa la nuova situazione per la panchina della Roma nelle previsioni dei betting analyst, per i quali il tecnico portoghese e’ appeso a un filo. Come riporta Agipro, dopo il pareggio con il Sassuolo, cambiano le gerarchie sul tabellone Sisal Matchpoint, dove Sarri e’ favorito a 2,75 nelle scommesse su chi guidera’ la squadra nella prossima stagione. Costante il taglio della quota sull’ex tecnico juventino, inizialmente dato a 4,50 e la scorsa settimana passato a 3,25. Si allontana invece la conferma di Fonseca, da 2,50 a 3 volte la posta. Piu’ lontana anche la pista Allegri, ora a 9,00 davanti a De Zerbi e Juric, entrambi a 12,00. Tutto tace, invece, per le idee Conceição e Amorim, al momento fuori dalla lista dei ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 aprile 2021)– Maurizioscavalca Paulo. È questa la nuova situazione per la panchina dellanelle previsioni dei betting analyst, per i quali il tecnico portoghese e’ appeso a un filo. Come riporta Agipro, dopo il pareggio con il Sassuolo, cambiano le gerarchie sul tabellone Sisal Matchpoint, dovee’ favorito a 2,75 nelle scommesse su chi guidera’ la squadra nella prossima stagione. Costante il taglio della quota sull’ex tecnico juventino, inizialmente dato a 4,50 e la scorsa settimana passato a 3,25. Si allontana invece la conferma di, da 2,50 a 3 volte la posta. Piu’ lontana anche la pista Allegri, ora a 9,00 davanti a De Zerbi e Juric, entrambi a 12,00. Tutto tace, invece, per le idee Conceição e Amorim, al momento fuori dalla lista dei ...

