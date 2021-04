America’s Cup, Luna Rossa svela il suo Racing Software. Il sistema utilizzato nelle regate: cos’è e come funziona (Di martedì 6 aprile 2021) Luna Rossa si sta già preparando per la prossima edizione della America’s Cup, come ha rivelato più volte il patron Patrizio Bertelli. L’equipaggio italiano, reduce dalla sconfitta subita contro Team New Zealand poche settimane fa, sta costruendo il futuro e buona parte dei contratti è già stata definita. A questo punto bisogna aspettare quali saranno le decisioni dei Kiwi (Defender del trofeo sportivo più antico al mondo) e di Ineos Uk (Challenger of Record) su data e luogo in cui disputare la competizione. Nel frattempo Luna Rossa ha diffuso un comunicato stampa in cui ha spiegato i dettagli del Racing Software utilizzato durante le regate disputate ad Auckland (Nuova Zelanda) durante l’inverno. Si tratta di un ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021)si sta già preparando per la prossima edizione dellaCup,ha rivelato più volte il patron Patrizio Bertelli. L’equipaggio italiano, reduce dalla sconfitta subita contro Team New Zealand poche settimane fa, sta costruendo il futuro e buona parte dei contratti è già stata definita. A questo punto bisogna aspettare quali saranno le decisioni dei Kiwi (Defender del trofeo sportivo più antico al mondo) e di Ineos Uk (Challenger of Record) su data e luogo in cui disputare la competizione. Nel frattempoha diffuso un comunicato stampa in cui ha spiegato i dettagli deldurante ledisputate ad Auckland (Nuova Zelanda) durante l’inverno. Si tratta di un ...

