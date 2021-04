Allarme in Giappone per una nuova variante del Covid 19 (Di martedì 6 aprile 2021) E’ Allarme in Giappone per una nuova variante che risulta piuttosto resistente ai vaccini. La mutazione del virus – E484K – è stata scoperta nell’ospedale universitario di Tokyo, dove la maggior parte dei pazienti ricoverati per Covid-19 in marzo era stato contagiato dalla variante, detta comunemente Eek. Si tratta di 10 pazienti su 14, pari al 70%. La notizia è stata diffusa dall’emittente pubblica Giapponese, Nhk e riportata dall’agenzia Reuters. A meno di 4 mesi dall’inizio delle Olimpiadi di Tokyo, le autorità sanitarie Giapponesi mettono in guardia contro un possibile nuovo aumento dei contagi, che definiscono “quarta ondata”, dovuto soprattutto alle varianti. La preoccupazione deriva soprattutto dal maggior grado di contagiosità di tali ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 aprile 2021) E’inper unache risulta piuttosto resistente ai vaccini. La mutazione del virus – E484K – è stata scoperta nell’ospedale universitario di Tokyo, dove la maggior parte dei pazienti ricoverati per-19 in marzo era stato contagiato dalla, detta comunemente Eek. Si tratta di 10 pazienti su 14, pari al 70%. La notizia è stata diffusa dall’emittente pubblicase, Nhk e riportata dall’agenzia Reuters. A meno di 4 mesi dall’inizio delle Olimpiadi di Tokyo, le autorità sanitariesi mettono in guardia contro un possibile nuovo aumento dei contagi, che definiscono “quarta ondata”, dovuto soprattutto alle varianti. La preoccupazione deriva soprattutto dal maggior grado di contagiosità di tali ...

