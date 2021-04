Un uomo esce in giardino e trova uno strano animale preistorico sul muro di casa [FOTO] (Di lunedì 5 aprile 2021) Un fatto insolito che il protagonista della vicenda ha documentato con uno scatto che ha fatto in breve tempo il giro del mondo: un animale preistorico sul muro di casa. La vicenda arriva dall’Australia, dove le creature dall’aspetto particolare sembrano essere molto frequenti anche nei pressi delle abitazioni. Secondo questa prospettiva frequente, pare non sia … L'articolo Un uomo esce in giardino e trova uno strano animale preistorico sul muro di casa FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 aprile 2021) Un fatto insolito che il protagonista della vicenda ha documentato con uno scatto che ha fatto in breve tempo il giro del mondo: unsuldi. La vicenda arriva dall’Australia, dove le creature dall’aspetto particolare sembrano essere molto frequenti anche nei pressi delle abitazioni. Secondo questa prospettiva frequente, pare non sia … L'articolo Uninunosuldiproviene da Velvet Gossip.

Advertising

quotidianopiem : Uomo di 86 anni esce in bici il sabato di Pasqua a Crescentino e scompare - Danyjk11 : Allora #TAEHYUNG punto primo non ti credo che il #KTH1 non esce quest'anno punto secondo sei serio sei l'uomo più b… - solops : Uomo di 86 anni esce in bici il sabato di Pasqua a Crescentino e scompare - teambingsman : RT @TeddybearTaeV: L’AVEVO DETTO CHE IL MIXTAPE DI QUELL’UOMO SAREBBE USCITO QUESTO MESE (non hanno detto che esce questo mese), MA NON ERO… - TeddybearTaeV : L’AVEVO DETTO CHE IL MIXTAPE DI QUELL’UOMO SAREBBE USCITO QUESTO MESE (non hanno detto che esce questo mese), MA NO… -

Ultime Notizie dalla rete : uomo esce Sbanda con il furgoncino sulla provinciale ed esce di strada, muore nella scarpata L'uomo, un 45enne cinese residente a Corridonia, sabato sera non era rientrato a casa e i familiari avevano lanciato l'allarme. Probabilmente l'uomo ha accusato un malore mentre era alla guida del ...

Uomo di 86 anni esce in bici il sabato di Pasqua a Crescentino e scompare Non ci sono notizie di Salvatore Dolcimascolo, l'uomo di 86 anni che sabato mattina si è allontanato di casa, a Crescentino, per un giro in bicicletta ed è comparso nel nulla. Le ricerche sono riprese questa mattina dopo aver aver impegnato ...

Uomo di 86 anni esce in bici il sabato di Pasqua a Crescentino e scompare Quotidiano Piemontese Covid: scoperta bisca clandestina in zona rossa, un denunciato a Trapani Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - I Carabinieri di Marsala (Trapani) hanno scoperto una bisca clandestina con 15 persone, all'interno di una abitazione, in piena zona rossa e denunciato un uomo ... e ...

Esce per gettare la spazzatura: investito e ucciso nei Paesi Vesuviani A perdere la vita a Torre del Greco, un uomo di 83 anni, centrato ieri sera attorno alle 23 da uno scooter condotto da un ragazzo di 21 anni in via Alcide De Gasperi, arteria che collega la parte ...

L', un 45enne cinese residente a Corridonia, sabato sera non era rientrato a casa e i familiari avevano lanciato l'allarme. Probabilmente l'ha accusato un malore mentre era alla guida del ...Non ci sono notizie di Salvatore Dolcimascolo, l'di 86 anni che sabato mattina si è allontanato di casa, a Crescentino, per un giro in bicicletta ed è comparso nel nulla. Le ricerche sono riprese questa mattina dopo aver aver impegnato ...Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - I Carabinieri di Marsala (Trapani) hanno scoperto una bisca clandestina con 15 persone, all'interno di una abitazione, in piena zona rossa e denunciato un uomo ... e ...A perdere la vita a Torre del Greco, un uomo di 83 anni, centrato ieri sera attorno alle 23 da uno scooter condotto da un ragazzo di 21 anni in via Alcide De Gasperi, arteria che collega la parte ...