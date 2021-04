Tess Masazza | chi è la blogger di Insopportabilmente Donna

Leggi su ck12

(Di lunedì 5 aprile 2021)è una dellee influencer più apprezzate e amate in Italia, con la serieè riuscita a distinguersi per la sua bellezza e simpatia. (Instagram)Tramite gli scherzi è riuscita ad esorcizzare tramite lo humor alcune delle problematiche femminili, tramite l’ironia è riuscita a conquistare anche i social. Il suo profilo Instagram è simpatico e soprattutto acuto, nasce a Los Angeles nel 1987, ma è originaria della Francia. Vive a Milano dal 2008 ed è diventata una conduttrice,e giornalista del web stimata da tutto il web. Comincia a lavorare come fotografa per poi diventare una giornalista specializzata in moda. Subito dopo apre il suo blog “Melodramachic” e comincerà a promuoverlo con dei video su YouTube. Il ...