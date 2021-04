Stranger Things 4, Gaten Matarazzo: "Sarà una stagione più matura" (Di lunedì 5 aprile 2021) Gaten Matarazzo ha parlato di Stranger Things 4: a detta di Dustin Henderson, la quarta stagione della serie Netflix Sarà molto più matura delle precedenti. Gaten Matarazzo ha parlato di Stranger Things 4 in un'intervista con Entertainment Tonight e ha anticipato che la quarta stagione della serie, attualmente in lavorazione, Sarà più matura e ambiziosa. Anche per la prossima stagione Matarazzo è confermato tra i protagonisti della serie Neflix. A proposito di Stranger Things, Gaten Matarazzo ha dichiarato: "Finora abbiamo fatto tutti quanti del nostro ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 aprile 2021)ha parlato di4: a detta di Dustin Henderson, la quartadella serie Netflixmolto piùdelle precedenti.ha parlato di4 in un'intervista con Entertainment Tonight e ha anticipato che la quartadella serie, attualmente in lavorazione,piùe ambiziosa. Anche per la prossimaè confermato tra i protagonisti della serie Neflix. A proposito diha dichiarato: "Finora abbiamo fatto tutti quanti del nostro ...

Advertising

wireditalia : Dai Goonies a Stranger Things passando per E.T. e i Simpson: qui le merende e le bevande che compaiono sul grande e… - SpettacoloDaily : La giovanissima star di Stranger Things, Finn Wolfhard e la sua nuova band, The Aubreys, sono finalmente pronti al… - verginescriba : Buongiorno con il rewatch di stranger things dopo aver guardato l'alienista - eeliiort_ : @eddy_landy Riverdale, stranger things, la casa de papel, LQSA - Auroratancii : @NetflixIT non si sa ancora niente di Stranger Things? io ne ho il disperato bisogno. me lo sogno la notte vi prego diteci qualcosa -