Sampdoria | Damsgaard poco utilizzato contro le big | il dato

(Di lunedì 5 aprile 2021) Mikkelle big: tranne per due eccezioni il centrocampista danese ha avuto un minutaggio limitato. I numeri Mikkelha fino a oggi sommato 1407 minuti in Serie A, dei quali 356 in nove partitele big e 1051 nelle restanti diciotto disputate. Claudio Ranieri hal’esterno dellain maniera scientifica, se si vanno a guardare i freddi numeri, con qualche eccezione inspiegabile. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Il dettaglio numerico dile big è il seguente:la Juventus ha giocato 48 minuti (20 nel match di andata, 28 in quello di ritorno),la Lazio 45 ...

Advertising

CalcioNews24 : Sampdoria, Damsgaard tuttofare: perché è cercato dalle big europee - Giacomobacci2 : RT @86_longo: #Damsgaard talento davvero interessante. Brava la #Sampdoria a portarlo in ???? - zazoomblog : Sampdoria Damsgaard tuttofare: perché è cercato dalle big europee - #Sampdoria #Damsgaard #tuttofare: - infoitsport : Sampdoria: Damsgaard vale il triplo, che plusvalenza sul mercato - internewsit : L'Inter segue con attenzione Damsgaard, la Sampdoria fissa il prezzo - -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Damsgaard

Mikkelpoco utilizzato contro le big: tranne per due eccezioni il centrocampista danese ha avuto un minutaggio limitato. I ...Commenta per primo L'ottima prestazione offerta da Mikkelnel match pareggiato ieri dalla suacontro il Milan a San Siro ha fatto aumentare l'apprezzamento da parte dei club che seguono con particolare attenzione in chiave mercato il ...I numeri Mikkel Damsgaard ha fino a oggi sommato 1407 minuti in Serie A, dei quali 356 in nove partite contro le big e 1051 nelle restanti diciotto disputate. Claudio Ranieri ha utilizzato l’esterno ...Telenord in diretta. Incredibile gol di Quagliarella che supera Donnarumma con un gran pallonetto. Silva espulso, i rossoneri pareggiano con Hauge ...