Processo per corruzione, si complica la posizione di Netanyahu (Di lunedì 5 aprile 2021) In una dichiarazione trasmessa in tv Benyamin Netanyahu ha risposto alle accuse di corruzione, frode e abuso di potere che ieri è tornato ad affrontare davanti ai giudici del tribunale di Gerusalemme. Commentando la presentazione delle prove dell'accusa, il premier ha parlato di «tentativo di golpe», di «caccia alle streghe», di «piano per compromettere» il voto del 23 marzo vinto dal Likud, il suo partito. E ha puntato il dito contro la pm, Liat Ben Ari, che in apertura di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

