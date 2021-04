Prima colazione, 9 italiani su dieci non vi rinunciano (Di lunedì 5 aprile 2021) In Italia 9 persone su 10 (91%) non rinunciano alla colazione. L'abitudine di consumo, considerata e confermata dalla scienza come il primo passo per essere felici, è certificata da una ricerca dell'Istituto Eumetra per Unione Italiana Food. "Consumare regolarmente la Prima colazione - commenta Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo del Campus Biomedico di Roma - allieta l'organismo e di conseguenza la psiche per diversi motivi, in primo luogo, a causa dei ritmi circadiani"."Inoltre - aggiunge l'esperto - gli stessi nutrienti di una colazione dolce, all'italiana, rendono l'esperienza della colazione una gioia per il palato, nei cereali c'è triptofano, amminoacido precursore della serotonina, l'ormone della felicità. Mentre il calcio contenuto in latte e yogurt aiuta la ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 5 aprile 2021) In Italia 9 persone su 10 (91%) nonalla. L'abitudine di consumo, considerata e confermata dalla scienza come il primo passo per essere felici, è certificata da una ricerca dell'Istituto Eumetra per Unione Italiana Food. "Consumare regolarmente la- commenta Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo del Campus Biomedico di Roma - allieta l'organismo e di conseguenza la psiche per diversi motivi, in primo luogo, a causa dei ritmi circadiani"."Inoltre - aggiunge l'esperto - gli stessi nutrienti di unadolce, all'italiana, rendono l'esperienza dellauna gioia per il palato, nei cereali c'è triptofano, amminoacido precursore della serotonina, l'ormone della felicità. Mentre il calcio contenuto in latte e yogurt aiuta la ...

Oroscopo: la prima colazione perfetta per ogni Segno Ci sono delle abitudini che ci accompagnano quotidianamente e di cui spesso non ci rendiamo conto. Tra queste merita sicuramente un posto importante la prima colazione . Cosa mangiamo solitamente per iniziare la nostra giornata con la giusta carica? È veramente un pasto fondamentale per la nostra giornata? L'Oroscopo ci rivela qual è la colazione ...

