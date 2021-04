Pasquetta in zona rossa, controlli a tappeto contro le gite fuori porta: le regole per gli spostamenti (Di lunedì 5 aprile 2021) 5 aprile 2021 – Pasquetta in zona rossa. Un Lunedì dell’Angelo anche quest’anno blindato, con controlli a tappeto per presidiare i punti critici in cui i cittadini potrebbero radunarsi per le tradizionali gite fuori porta. Sarà l’ultimo giorno di zona rossa totale: da domani tornano i colori. Pasquetta zona rossa cosa si può fare Ultimo giorno di zona rossa totale in Italia. Fino a questa sera, valgono ovunque sul territorio nazionale le restrizioni anti-Covid previste per la fascia rossa, quella a rischio più elevato. Gli spostamenti sono consentiti solo per comprovati motivi di ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 aprile 2021) 5 aprile 2021 –in. Un Lunedì dell’Angelo anche quest’anno blindato, conper presidiare i punti critici in cui i cittadini potrebbero radunarsi per le tradizionali. Sarà l’ultimo giorno ditotale: da domani tornano i colori.cosa si può fare Ultimo giorno ditotale in Italia. Fino a questa sera, valgono ovunque sul territorio nazionale le restrizioni anti-Covid previste per la fascia, quella a rischio più elevato. Glisono consentiti solo per comprovati motivi di ...

